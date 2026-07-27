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Prabowo Tiba-Tiba Panggil Bos Danantara hingga Menteri ke Istana, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:55 WIB
Prabowo Tiba-Tiba Panggil Bos Danantara hingga Menteri ke Istana, Ada Apa?
Prabowo Tiba-Tiba Panggil Bos Danantara hingga Menteri ke Istana, Ada Apa? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria dan CTO Danantara Sigit Puji Santosa ke Istana Negara pada Senin hari ini.

Selain bos Danantara, Prabowo juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

Brian belum menjelaskan secara rinci terkait pertemuan bersama Presiden pada pukul 13.00 WIB.

"Saya belum tahu nih, dipanggil jam 1 nanti kita lihat," kata Brian kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Brian, dirinya dipanggil untuk rapat mengenai program strategis. Sebab, kata dia, Prabowo selalu berpesan agar universitas selalu mem-back up semua program strategis.

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