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Prabowo Sebut Bank Emas Sudah Kelola 153 Ton Emas dalam Setahun

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |18:51 WIB
Prabowo Sebut Bank Emas Sudah Kelola 153 Ton Emas dalam Setahun
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membeberkan capaian signifikan Indonesia di sektor keuangan dengan berdirinya bank emas (Bullion Bank). Dalam kurun waktu satu tahun sejak didirikan, bank tersebut kini telah mengelola sebanyak 153 ton emas.

Presiden menyatakan bahwa nilai emas yang dikelola tersebut mencapai angka fantastis, yakni 20 miliar dolar AS. Hal ini disampaikan Prabowo dalam arahannya di sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Indonesia punya bank emas, Bullion, yang sekarang sudah mengelola 153 ton emas. Ini nilainya berapa, Pak Rosan? 20 miliar dolar, Pak. 20 miliar dolar," kata Prabowo.

Menurut Presiden, prestasi ini merupakan bukti kekuatan ekonomi Indonesia yang mulai diperhitungkan di mata dunia. Ia meyakini bahwa jumlah pengelolaan emas ini akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

"Saya percaya di tahun-tahun mendatang ini akan juga meningkat. Jadi kita ternyata diam-diam kita telah mencapai prestasi-prestasi yang berskala dunia," ujarnya.

 

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