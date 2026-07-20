Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pangkas 250 Anak Perusahaan, Prabowo: Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Rp50 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |16:56 WIB
Pangkas 250 Anak Perusahaan, Prabowo: Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Rp50 Triliun
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, memamerkan capaian signifikan dalam transformasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Langkah konsolidasi aset negara ini dinilai sebagai terobosan sejarah yang akan menjadi cadangan energi masa depan bagi bangsa.

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara berfungsi menyatukan aset-aset negara yang selama ini tersebar dan sulit dipantau. Dengan konsolidasi ini, kekayaan negara kini dikelola secara profesional dengan nilai aset yang menembus angka lebih dari 1.000 miliar dolar AS.

"Danantara adalah suatu dana kedaulatan, di mana tabungan-tabungan, kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasikan, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita," ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Transformasi ini dimulai dengan penertiban jumlah BUMN yang ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Presiden mengungkapkan bahwa saat awal menjabat, ia terkesan mendapati jumlah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, mencapai 1.077 unit.

Melalui kepemimpinan Danantara, proses perampingan pun dilakukan secara agresif. Presiden pun mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang berhasil melakukan langkah berani dalam 18 bulan pertama masa kerjanya.

"Saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara, dalam tahun pertama, 18 bulan pertama, sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut. Dari 1.077, di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, mem-merger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN," jelas Prabowo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231201/presiden_prabowo-AqDH_large.png
Prabowo Geram Minyak Goreng Sempat Langka: Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231187/presiden_prabowo-3fYV_large.jpg
Prabowo Ungkap Ada Masalah Ekonomi di Luar Prediksi Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230814/presiden_prabowo-5LdZ_large.jpg
7 Fakta Prabowo Resmikan Proyek Gas Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230561/prabowo_subianto-hB4b_large.jpg
Penantian 28 Tahun Proyek Gas Abadi Masela Terwujud di Era Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230560/prabowo_subianto-ITEL_large.jpg
Prabowo soal Proyek Gas Masela: Harus Saling Menguntungkan, Jaga Harga Diri Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230529/lng_masela-qgzS_large.jpg
Ini Penampakan Proyek Gas Abadi Masela Rp390 Triliun yang Dibangun Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement