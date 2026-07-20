Pangkas 250 Anak Perusahaan, Prabowo: Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Rp50 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, memamerkan capaian signifikan dalam transformasi badan usaha milik negara (BUMN) melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Langkah konsolidasi aset negara ini dinilai sebagai terobosan sejarah yang akan menjadi cadangan energi masa depan bagi bangsa.

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara berfungsi menyatukan aset-aset negara yang selama ini tersebar dan sulit dipantau. Dengan konsolidasi ini, kekayaan negara kini dikelola secara profesional dengan nilai aset yang menembus angka lebih dari 1.000 miliar dolar AS.

"Danantara adalah suatu dana kedaulatan, di mana tabungan-tabungan, kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasikan, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita," ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Transformasi ini dimulai dengan penertiban jumlah BUMN yang ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Presiden mengungkapkan bahwa saat awal menjabat, ia terkesan mendapati jumlah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan, mencapai 1.077 unit.

Melalui kepemimpinan Danantara, proses perampingan pun dilakukan secara agresif. Presiden pun mengapresiasi kinerja jajaran Danantara yang berhasil melakukan langkah berani dalam 18 bulan pertama masa kerjanya.

"Saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara, dalam tahun pertama, 18 bulan pertama, sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut. Dari 1.077, di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli, mereka sudah menutup, mengonsolidasikan, mem-merger sehingga dari 1.077 berkurang 250 BUMN," jelas Prabowo.