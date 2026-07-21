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Prabowo Akui Lapangan Kerja di Indonesia Kurang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |10:35 WIB
Prabowo Akui Lapangan Kerja di Indonesia Kurang
Prabowo Akui Lapangan Kerja di Indonesia Kurang (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa masih banyak persoalan yang dihadapi Indonesia, mulai dari rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja hingga kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial. 

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut merupakan amanah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencari kesalahan ataupun membandingkan kinerja dengan pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, setiap pemimpin memiliki tantangan pada masanya masing-masing.

“Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan tiap masa ada pemerintah-nya tiap pemerintah ada masanya setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud tapi kita sebagai anak bangsa kita sebagai unsur pimpinan dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan,” kata Prabowo dalam sambutannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 20 Juli 2026.

Prabowo menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan merupakan unsur pimpinan bangsa yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk menghadapi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

“Kita di sini pemimpin politik pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” kata Prabowo.

 

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