Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sebut 66 Juta Rumah Tangga Terima LPG Subsidi

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |20:49 WIB
Prabowo Sebut 66 Juta Rumah Tangga Terima LPG Subsidi
Presiden Prabowo soal LPG Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan besarnya cakupan subsidi energi yang disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Tercatat, puluhan juta rumah tangga di Indonesia saat ini menerima manfaat subsidi mulai dari LPG, bahan bakar minyak (BBM), hingga listrik.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi per Maret 2026 telah menembus angka Rp118,7 triliun. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 266,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian subsidi sebesar Rp52,2 triliun dan kompensasi sebesar Rp66,5 triliun.

Presiden merinci bahwa sebanyak 66,4 juta rumah tangga telah menerima subsidi LPG. Ia membandingkan capaian tersebut dengan negara-negara di kawasan yang jumlahnya jauh lebih kecil.

"Subsidi LPG, 66 juta rumah tangga menerima subsidi LPG 66 juta 400 ribu rumah tangga, dua kali Malaysia. 12 kali Singapura, boleh juga ya pemerintah RI," ungkap Prabowo dalam rapat dengan kabinet menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Presiden menekankan soal keberhasilan dalam mendistribusikan subsidi energi ini merupakan akumulasi kerja keras seluruh pemerintahan sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini.

"Tanpa kita sadari apa yang kita capai dan selalu saya katakan, marilah kita sadar ini prestasi kita bersama dari zaman Bung Karno sampai sekarang," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231265/presiden_prabowo-1d2m_large.jpg
Prabowo Targetkan 30 Ribu Kopdes Merah Putih Bisa Beroperasi hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231249/presiden_prabowo-uyvs_large.jpg
Prabowo Bakal Cabut Izin Lahan dan Tambang Nganggur hingga 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231245/presiden_prabowo-wDzJ_large.jpg
Prabowo Sebut Bank Emas Sudah Kelola 153 Ton Emas dalam Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231243/presiden_prabowo-q3AX_large.jpeg
Prabowo Ungkap DSI Sudah Kelola Devisa USD10,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231207/presiden_prabowo-OERf_large.jpeg
Pangkas 250 Anak Perusahaan, Prabowo: Efisiensi BUMN Hemat Anggaran Rp50 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231201/presiden_prabowo-AqDH_large.png
Prabowo Geram Minyak Goreng Sempat Langka: Indonesia Penghasil Sawit Terbesar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement