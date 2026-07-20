Prabowo Sebut 66 Juta Rumah Tangga Terima LPG Subsidi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan besarnya cakupan subsidi energi yang disalurkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Tercatat, puluhan juta rumah tangga di Indonesia saat ini menerima manfaat subsidi mulai dari LPG, bahan bakar minyak (BBM), hingga listrik.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi per Maret 2026 telah menembus angka Rp118,7 triliun. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 266,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rincian subsidi sebesar Rp52,2 triliun dan kompensasi sebesar Rp66,5 triliun.

Presiden merinci bahwa sebanyak 66,4 juta rumah tangga telah menerima subsidi LPG. Ia membandingkan capaian tersebut dengan negara-negara di kawasan yang jumlahnya jauh lebih kecil.

"Subsidi LPG, 66 juta rumah tangga menerima subsidi LPG 66 juta 400 ribu rumah tangga, dua kali Malaysia. 12 kali Singapura, boleh juga ya pemerintah RI," ungkap Prabowo dalam rapat dengan kabinet menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Presiden menekankan soal keberhasilan dalam mendistribusikan subsidi energi ini merupakan akumulasi kerja keras seluruh pemerintahan sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini.

"Tanpa kita sadari apa yang kita capai dan selalu saya katakan, marilah kita sadar ini prestasi kita bersama dari zaman Bung Karno sampai sekarang," tegasnya.