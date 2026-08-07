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Bahlil Cerita Negosiasi Investasi Baterai Rp153 Triliun Tanpa Fasih Bahasa Inggris

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |18:28 WIB
Bahlil Cerita Negosiasi Investasi Baterai Rp153 Triliun Tanpa Fasih Bahasa Inggris
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap kisah di balik keberhasilannya mengamankan komitmen investasi ekosistem baterai kendaraan listrik senilai USD8,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp153 triliun. Menariknya, menurut Bahlil, negosiasi tersebut berhasil ia tuntaskan meski mengaku tidak fasih berbahasa Inggris.

Bahlil menceritakan, saat masih menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah China, Jepang, dan Korea Selatan terkait investasi ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Waktu itu saya disuruh melakukan negosiasi dengan China, Jepang, dan Korea tentang ekosistem baterai mobil dan beberapa investasi, nilainya USD8,6 miliar dolar AS. Saya bertemunya dengan menteri-menterinya," ujar Bahlil dalam acara peluncuran bukunya di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Ia menjelaskan, saat itu posisi Kepala BKPM di mata negara lain hanya dipandang sebagai chairman atau kepala badan, bukan menteri. Meski demikian, negosiasi tersebut berhasil menghasilkan komitmen investasi yang kemudian menjadi fondasi pembangunan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

"Saya pulang, gol USD8,6 miliar dolar AS tereksekusi tanpa bahasa Inggris. Jadi jangan Bapak tanya bahasa Inggris saya berapa, enggak," katanya disambut tawa hadirin.

Bahlil mengaku keberhasilan tersebut sekaligus menyadarkannya bahwa Indonesia membutuhkan kementerian yang memiliki posisi setara dengan mitra negosiasi di negara lain. Sepulang dari misi tersebut, ia menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo bahwa status BKPM sebagai lembaga setingkat kementerian membuatnya kurang leluasa dalam diplomasi investasi.

 

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