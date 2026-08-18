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Bahlil Ungkap Kondisi BBM dan Listrik NTT Usai Diguncang Gempa

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |20:16 WIB
Bahlil Ungkap Kondisi BBM dan Listrik NTT Usai Diguncang Gempa
Bahlil Ungkap Kondisi BBM dan Listrik NTT Usai Diguncang Gempa (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik di Nusa Tenggara Timur (NTT) usai diguncang gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo.

Bahlil mengakui untuk distribusi BBM, sempat ada beberapa daerah yang awalnya itu susah untuk dimasuki karena persoalan infrastruktur.

"Tapi perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan," kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Hal yang sama juga terjadi untuk distribusi listrik. Awalnya, banyak daerah yang terdampak bencana itu mengalami padam listrik. Meski begitu, Bahlil memastikan perlahan-lahan sudah diatasi oleh pemerintah persoalan tersebut.

"Sekarang perlahan-lahan sudah bisa kita selesaikan. Sudah barang tentu belum 100% karena gardu induknya itu sudah nyala tapi untuk suplai ke lokasinya itu yang membutuhkan beberapa waktu lagi sedikit," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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