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Guyon Bahlil saat Peluncuran PLTS 100 GWp: Eksekusinya di Kandang Merah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 25 Agustus 2026 |17:44 WIB
Guyon Bahlil saat Peluncuran PLTS 100 GWp: Eksekusinya di Kandang Merah
Guyon Bahlil saat Peluncuran PLTS 100 GWp: Eksekusinya di Kandang Merah (Foto: Tangkapan layar)
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DENPASAR - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melontarkan guyonan dalam acara groundbreaking PLTS 100 GWp di Jembrana, Bali. Ia menyebut, program ini terlaksana tanpa memandang latar belakang partai.

Mulanya, Bahlil memaparkan, Bali dalam menghasilkan listrik sebesar 1.000 megawatt masih menggunakan PLTD. Dengan adanya PLTS, maka akan bisa hemat 0,6 juta kiloliter solar.

"Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita heran kemudian kalau kita lakukan (groundbreaking) di Bali, Pak. Karena kampanyenya adalah green energy," kata Bahlil, Selasa (25/8/2026).

Di depan Presiden Prabowo, Bahlil mengungkapkan sempat berbincang dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Di situ, Bahlil bilang agar dalam mengelola negara tidak melihat 'warna'.

"Jadi tadi saya sempat guyon dengan Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan lihat warna. Presiden kita Ketua Umum Gerindra, Menterinya adalah Ketua Umum Golkar. Tapi eksekusi program PLTS di Kandang Merah," ujarnya.

 

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