Danantara Siap Ambil Alih Proyek PLTS 100 GWp jika Swasta Tak Mau

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto akan mengundang investasi dari pihak swasta.

Namun, apabila dalam pelaksanaannya tidak ada pihak swasta yang berminat ataupun menawarkan harga listrik yang kurang kompetitif maka bisa saja dikerjakan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bahlil mengatakan, pemerintah terlebih dahulu akan mendorong keterlibatan Independent Power Producer (IPP) dalam pembangunan proyek PLTS. Namun, pemerintah tidak akan membiarkan proyek terhenti apabila skema tersebut tidak menghasilkan harga yang sesuai.

"Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau," kata Bahlil saat peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil mengatakan skema tersebut disiapkan untuk memastikan program pembangunan PLTS 100 GWp dapat dieksekusi secara masif. Pemerintah menargetkan pelaksanaan program berlangsung secara bertahap dalam tiga tahun.