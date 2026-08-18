Saham Waskita (WSKT) Terancam Delisting dari Bursa, Ini Reaksi Danantara

JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memberikan tanggapan terkait potensi delisting saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dari Bursa Efek Indonesia (BEI).



Perdagangan saham WSKT telah disuspensi oleh BEI sejak 8 Mei 2023 akibat kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran bunga pokok dan obligasi, serta menyandang notasi khusus X pada papan pemantauan khusus.



Menanggapi ancaman pencabutan status perusahaan terbuka tersebut, Dony menegaskan bahwa prioritas utama Danantara saat ini adalah pemulihan kondisi keuangan BUMN karya tersebut secara substansial.



“Kita ingin melakukan proses penyehatan ini secara fundamental dan real. Intinya saya tidak ingin bahwa, ‘oh sudah dibetulin’, seolah-olah betul, nanti meledak lagi, enggak. Saya tidak ingin bekerja seperti itu. Saya ingin bekerja betul-betul, kalau sudah disehatkan secara fundamental, dia harus sehat,” kata Dony saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).



Dony menambahkan bahwa jika skenario delisting menjadi bagian dari konsekuensi proses perbaikan struktur keuangan WSKT, pihaknya siap menghadapi risiko transformasi tersebut demi penyehatan jangka panjang.



“Apa risiko yang diikutinya? Itu tentu kita kaji. Apakah nanti dia delisting, atau apa, itu part of the process, transformasi yang harus kita hadapi. Tetapi yang paling penting itu, perusahaan ini tidak lagi hanya sekadar cover-nya yang baik. Kita ingin secara fundamentalnya memang baik,” jelas Dony.