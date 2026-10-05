Profil dan Kekayaan Rocky Gerung Kini Jadi Anggota Wantimpres

Profil dan kekayaan Rocky Gerung kini jadi anggota Wantimpres. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Profil dan kekayaan Rocky Gerung kini jadi anggota Wantimpres.

Rocky Gerung menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Bergabungnya Rocky ke dalam pemerintahan tidak serta-merta mengubah sikap maupun pandangan yang selama ini disampaikannya kepada publik. Rocky menyebut perannya kini hanya bergeser dari luar menjadi bagian dari pemerintahan.

Menurut Rocky, Wantimpres memiliki peran memberikan pertimbangan kepada Presiden, terutama dalam aspek etis, bukan menjalankan tugas teknis pemerintahan.

"Ya kan cuman pindah, saya cuman pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah," kata Rocky.

Profil Rocky Gerung

Rocky Gerung lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 20 Januari 1959. Dia merupakan lulusan Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) pada 1986.