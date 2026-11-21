UMP DKI Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen Jadi Rp6,1 Juta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. UMP 2027 ini naik jika dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp5.729.876.

Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai acara ASEAN-ID Collaboration Talks (ASEAN-ID ACT) 2026 di Park Hyatt Jakarta.

"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Pramono kepada wartawan.

Dia menjelaskan bahwa UMP Jakarta tahun ini mengalami kenaikan 7,1 persen atau sebesar Rp407 ribuan. Sementara UMP tahun 2026 senilai Rp5.729.876 hanya mengalami kenaikan 6,1 persen saat itu.

"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen, dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876, kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen," jelasnya.

Pramono menegaskan pihaknya memiliki komitmen dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.