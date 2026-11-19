KA Bandara Soetta-Bogor Beroperasi 1 Desember 2026, Ini Stasiun hingga Jadwalnya

JAKARTA - Layanan operasional Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta akan diperluas hingga Stasiun Bogor. Perluasan layanan transportasi ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Desember 2026, bertepatan dengan pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Direktur Operasi dan Komersial KAI Commuter Heri Siswanto menjelaskan bahwa pengoperasian layanan tersebut saat ini hanya tinggal menunggu terkait penerbitan izin operasional oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

​"Saat ini kami sedang mengurus tentang izin operasi dan izin pelayanan, sudah berproses di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mudah-mudahan kalau sudah keluar, ini akan sama ya dengan pemberlakuan Gapeka di 2026 yaitu 1 Desember," katanya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Jadwal kereta Bandara Soekarno-Hatta hingga Stasiun Bogor mulai dari pagi dan malam hari. "Untuk berangkatnya memang pagi hanya dua kali, di sekitar jam 04.52 dan jam 09.00 WIB, kemudian malam ada satu kali itu jam 20.00 WIB ya, sekitar itu," ujar Heri.

Heri mengatakan, terdapat dua tambahan stasiun pemberhentian baru dalam skema perpanjangan rute KA Bandara tersebut, yakni Stasiun Bogor dan Stasiun Depok Baru.

​"Berhentinya dengan berangkat Bogor, kemudian berhenti di Depok Baru. Untuk dari Manggarai sampai ke Basoetta itu masih sama ya. Manggarai kemudian Sudirman, BNI City terus kemudian Duri dan Rawabuaya, kemudian Batuceper dan ke Tangerang atau Basoetta," jelasnya.

Heri menuturkan pada awal masa pengoperasian, KAI Commuter juga menyediakan kuota tarif promo khusus yang bersifat terbatas sebesar Rp85.000 untuk rute Bogor-Bandara Soekarno-Hatta.

​"Untuk tarif, tarif per 1 Desember itu kami masih promo ya. Promo di Rp85.000. Tapi itu seat-nya terbatas ya, enggak boleh ada yang berdiri," ujarnya.