Menhub Minta Harga Tiket Kereta Bandara Didiskon

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar ada diskon terhadap tiket Kereta Api Bandara. Tujuannya supaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Mari kita gunakan kereta bandara. Selain tepat waktu, juga nyaman, mengurangi polusi dan bebas kemacetan," ujar Menhub, Senin (30/9/2024).

Menhub berharap, pemberian diskon KA Bandara paling tidak ditujukan kepada para pekerjaa di Bandara. Sehingga para karyawan lebih terjangkau untuk menggunakan transportasi umum.

BACA JUGA: Pembangunan Kereta Bandara Penghubung ke IKN Rampung 2030

Menhub juga sekaligus memberi evaluasi terhadap kereta bandara, salah satunya menyangkut headway atau waktu tunggu.

"Tentunya waktu tunggu harus dipersingkat dan saya berharap ada harga khusus kepada pegawai yang bekerja di bandara, karena mereka rutin ke sini, sehingga dapat mengurangi lalu lintas menuju bandara," kata Menhub.

Menhub mengatakan konektivitas transportasi di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin meningkat. Pengguna jasa bandara kini dapat dengan mudah berpindah dari kereta bandara, kalayang, hingga ke terminal keberangkatan.