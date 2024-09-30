Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Minta Harga Tiket Kereta Bandara Didiskon

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |08:46 WIB
Menhub Minta Harga Tiket Kereta Bandara Didiskon
Menhub Minta Tiket Kereta Bandara Didiskon. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar ada diskon terhadap tiket Kereta Api Bandara. Tujuannya supaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Mari kita gunakan kereta bandara. Selain tepat waktu, juga nyaman, mengurangi polusi dan bebas kemacetan," ujar Menhub, Senin (30/9/2024).

Menhub berharap, pemberian diskon KA Bandara paling tidak ditujukan kepada para pekerjaa di Bandara. Sehingga para karyawan lebih terjangkau untuk menggunakan transportasi umum.

Menhub juga sekaligus memberi evaluasi terhadap kereta bandara, salah satunya menyangkut headway atau waktu tunggu.

"Tentunya waktu tunggu harus dipersingkat dan saya berharap ada harga khusus kepada pegawai yang bekerja di bandara, karena mereka rutin ke sini, sehingga dapat mengurangi lalu lintas menuju bandara," kata Menhub.

Menhub mengatakan konektivitas transportasi di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin meningkat. Pengguna jasa bandara kini dapat dengan mudah berpindah dari kereta bandara, kalayang, hingga ke terminal keberangkatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150118/kereta_bandara-mtdF_large.jpg
Kini Bayar Tiket Kereta Bandara Pakai Nirsentuh, Simak Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/320/3101645/kereta_bandara-ewc7_large.jpg
5 Fakta Kereta Bandara Dipercepat, ke Soetta Cuma 40 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/320/2999913/tas-penuh-uang-tertinggal-di-stasiun-kereta-bandara-medan-nilainya-rp24-juta-3eExSd9lFk.jpg
Tas Penuh Uang Tertinggal di Stasiun Kereta Bandara Medan, Nilainya Rp24 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/320/2912364/begini-proses-kereta-bisa-pindah-jalur-7mKVhu2KBc.JPG
Begini Proses Kereta Bisa Pindah Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/320/2855498/peringatan-penumpang-yang-kebablasan-lewati-tujuan-bakal-disanksi-dan-dilarang-naik-kereta-fj8SxAY8qW.JPG
Peringatan! Penumpang yang Kebablasan Lewati Tujuan Bakal Disanksi dan Dilarang Naik Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/320/2842077/kereta-bandara-solo-akan-diperpanjang-hingga-yogyakarta-6ezyD6YcnD.jpg
Kereta Bandara Solo Akan Diperpanjang hingga Yogyakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement