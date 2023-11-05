Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Proses Kereta Bisa Pindah Jalur

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |20:05 WIB
Begini Proses Kereta Bisa Pindah Jalur
Begini cara kereta api pindah jalur. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta api sering kali tiba-tiba berpindah jalur yang mungkin membuat banyak orang penasaran tentang bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Dalam penjelasan oleh akun Instagram resmi ditjen perkeretaapian, Minggu (5/11/2023), ditemukan bahwa tidak ada sulap atau sihir yang terlibat dalam proses ini.

 BACA JUGA:

Di mana melainkan peran penting dari suatu alat yang disebut ‘wesel’

Wesel adalah alat yang menghubungkan dua atau tiga jalur kereta api bercabang dan memungkinkan kereta api untuk beralih dari satu jalur ke jalur lainnya.

Jenis wesel yang beragam, seperti Wesel Biasa Kiri, Wesel Biasa Kanan, Wesel Inggris, dan Wesel Simetri, memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pengaturan jalur kereta.

 BACA JUGA:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 60 Tahun 2012, terdapat berbagai sudut wesel yang mempengaruhi kecepatan maksimum kereta api, dengan kecepatan yang berbeda untuk jalur lurus dan jalur belok. Wesel sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu Pengarah (bagian depan), Penerus (bagian tengah), dan Persilangan (bagian belakang).

