BSU dan Diskon Listrik Ada Lagi Januari 2026?

Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja serta diskon tarif listrik kembali menjadi kebijakan yang dinantikan masyarakat. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja serta diskon tarif listrik kembali menjadi kebijakan yang dinantikan masyarakat. Meski hingga kini belum ada kepastian apakah stimulus ekonomi tersebut akan kembali digulirkan, kebijakan ini tetap diharapkan pada 2026.

Setidaknya terdapat empat indikator utama yang akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan nasib program-program ini. Pertama, ketersediaan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 menjadi faktor paling dominan.

Jika tekanan inflasi masih tinggi dan daya beli masyarakat dianggap perlu intervensi langsung, pemerintah kemungkinan besar akan mengaktifkan kembali program BSU atau skema bantalan sosial serupa.

Kelanjutan program sangat bergantung pada efektivitas penyaluran tahun 2025.

Jika terbukti mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan, peluang perpanjangan program akan semakin kuat.