Diskon Listrik 50% Terakhir Hari Ini, Cek Sekarang!

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |06:03 WIB
Diskon Listrik 50% Terakhir Hari Ini, Cek Sekarang!
Diskon listrik 50% masih berlaku di Februari 2026. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - Diskon listrik 50% masih berlaku di Februari 2026. Diskon listrik 50% promo tambah daya listrik ini dapat dinikmati selama periode pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung pada 5 hingga 15 Februari 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Artinya hari ini diskon tersebut terakhir diadakan.

Masyarakat yang ingin menikmati promo diskon tambah daya ini cukup melakukan transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah itu, pengunjung dapat mendatangi booth PLN di area IIMS dengan menunjukkan bukti check-in melalui banner event yang tersedia pada aplikasi PLN Mobile.

Tidak hanya diskon tambah daya, PLN juga memberikan nilai tambah bagi pengunjung yang membeli tiket masuk IIMS melalui PLN Mobile berupa voucher listrik gratis senilai Rp20.000 untuk 5.000 transaksi pertama sebagai bentuk dorongan pemanfaatan layanan digital.

Adi menambahkan bahwa berbagai promo yang dihadirkan perusahaan selama gelaran ini juga sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.


Baca Selengkapnya: Cara Dapatkan Diskon Listrik 50% PLN di Februari 2026

(Feby Novalius)

