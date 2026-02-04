Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru PLN per kWh Februari 2026, Ada Diskon Lagi?

JAKARTA - Berikut daftar tarif listrik terbaru PLN per kWh Februari 2026. Pemerintah telah memutuskan tarif listrik PLN pada kuartal I-2025 tidak naik, sehingga tarif listrik PLN di Februari 2026 tetap sama.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik pada kuartal I-2026 (Januari-Maret) tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi tetap atau tidak mengalami perubahan. Lalu apakah ada diskon tarif listrik lagi?

Update Diskon Tarif Listrik

Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah perihal diskon tarif listrik 50 persen pada 2026.

Pemerintah pernah memberlakukan diskon tarif listrik 50 persen pada 2025 sebagai stimulus ekonomi.

Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, belum ada pembahasan di internal pemerintah mengenai diskon tarif listrik 50 persen pada tahun ini.

“Belum ada pembahasan,” kata Bahlil usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Alasan Tarif Listrik Tidak Naik

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).