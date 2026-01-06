Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat pengembangan bioenergi sebagai instrumen utama penurunan emisi karbon. Hal ini melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Kementerian ESDM.

Kerja sama ini difokuskan pada pengujian, standardisasi, hingga penyusunan kajian teknis bioenergi guna mendukung target transisi energi, ketahanan energi nasional dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

‎

‎Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, bioenergi memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya sumber energi terbarukan yang secara langsung menurunkan emisi karbon pada sistem pembangkit eksisting. Menurutnya, sebelum masuk pada opsi pensiun dini pembangkit, upaya reduksi emisi harus dimaksimalkan melalui pemanfaatan bioenergi.

‎

‎"Dalam kerangka net zero emission, bioenergi menjadi kunci karena tidak sekadar mengganti kapasitas, tetapi benar-benar menekan emisi karbon pada sistem yang sudah berjalan. Ini penting untuk memastikan transisi energi tetap realistis dan berkelanjutan,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

‎

Dia menambahkan, sinergi dengan BBSP KEBTKE diharapkan dapat memperkuat fondasi teknis pengembangan bioenergi, mulai dari pengujian hingga evaluasi proyek, agar implementasi di lapangan berjalan konsisten dan terukur.

‎

‎Kepala BBSP KEBTKE Trois Dilisusendi menilai bioenergi merupakan salah satu jawaban penting dalam agenda transisi energi nasional. Saat ini, kontribusi bioenergi sudah menyumbang lebih dari separuh porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

‎

‎“Bioenergi itu lengkap. Ketika kita bicara gas ada biogas, bicara batubara ada biomassa, bicara BBM ada biofuel. Bahkan bioenergi tidak hanya net zero, tapi berpotensi menuju karbon negatif. Semakin besar pemanfaatannya, semakin cepat target net zero bisa dicapai,” kata Trois.