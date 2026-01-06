Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |17:28 WIB
Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi
Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat pengembangan bioenergi sebagai instrumen utama penurunan emisi karbon. Hal ini melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (BBSP KEBTKE) Kementerian ESDM. 

Kerja sama ini difokuskan pada pengujian, standardisasi, hingga penyusunan kajian teknis bioenergi guna mendukung target transisi energi, ketahanan energi nasional dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE).

‎Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan, bioenergi memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya sumber energi terbarukan yang secara langsung menurunkan emisi karbon pada sistem pembangkit eksisting. Menurutnya, sebelum masuk pada opsi pensiun dini pembangkit, upaya reduksi emisi harus dimaksimalkan melalui pemanfaatan bioenergi.

‎"Dalam kerangka net zero emission, bioenergi menjadi kunci karena tidak sekadar mengganti kapasitas, tetapi benar-benar menekan emisi karbon pada sistem yang sudah berjalan. Ini penting untuk memastikan transisi energi tetap realistis dan berkelanjutan,” ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Dia menambahkan, sinergi dengan BBSP KEBTKE diharapkan dapat memperkuat fondasi teknis pengembangan bioenergi, mulai dari pengujian hingga evaluasi proyek, agar implementasi di lapangan berjalan konsisten dan terukur.

‎Kepala BBSP KEBTKE Trois Dilisusendi menilai bioenergi merupakan salah satu jawaban penting dalam agenda transisi energi nasional. Saat ini, kontribusi bioenergi sudah menyumbang lebih dari separuh porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

‎“Bioenergi itu lengkap. Ketika kita bicara gas ada biogas, bicara batubara ada biomassa, bicara BBM ada biofuel. Bahkan bioenergi tidak hanya net zero, tapi berpotensi menuju karbon negatif. Semakin besar pemanfaatannya, semakin cepat target net zero bisa dicapai,” kata Trois.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193836/biomassa-L1eV_large.jpg
Indonesia-Korea Perkuat Bioenergi dan Rantai Pasok Biomassa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3191023/listrik-908Q_large.jpg
Listrik Kembali Menyala Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188230/pln_salurkan_listrik_di_bencana_sumatera-jrO2_large.jpg
PLN Berhasil Alirkan Listrik di Aceh Tamiang, Layanan RSUD hingga Posko Pengungsian Optimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179926/listrik_pln-L1cy_large.jpeg
Digitalisasi Layanan Listrik, Ini Kata YLKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179579/diskon_listrik_pln-spyH_large.jpg
Ini Cara Hitung Token Listrik PLN Oktober 2025, Ada Diskon 50 Persen? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178069/diskon_listrik_pln-QJ43_large.jpg
Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement