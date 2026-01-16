Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keran Investasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |09:01 WIB
Keran Investasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya
Keran Investasi Swasta di RUPTL 2025-2034, Ini Dampaknya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA -  Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, sebuah peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan telah resmi diumumkan.

Dokumen strategis ini disusun sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, sekaligus membuka peluang investasi swasta yang masif di sektor ketenagalistrikan.

Namun, dengan dibukanya keran investasi swasta, kondisi ini dinilai berpotensi menggeser peran negara dan PLN sebagai alat negara dalam mengendalikan sistem kelistrikan nasional, baik dari sisi kebijakan, keuangan, maupun keandalan sistem.

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN) M Abrar Ali menyampaikan bahwa implementasi RUPTL 2025-2034 berpotensi menimbulkan kerugian strategis bagi PLN dan negara. Dari sisi kebijakan, PLN berisiko kehilangan peran sentral sebagai instrumen negara dalam mengendalikan sistem ketenagalistrikan nasional.

"Dari sisi keuangan, dominasi pembangkit swasta dan asing berpotensi membebani PLN melalui kontrak jangka panjang dan kewajiban pembayaran kapasitas yang dapat menekan kesehatan keuangan perusahaan," katanya di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Sementara dari sisi sistem, fragmentasi pengelolaan pembangkitan dinilai mengancam integrasi, keandalan, dan ketahanan sistem kelistrikan nasional dalam jangka panjang.

“Gugatan ini bukan semata untuk kepentingan pekerja PLN saja, melainkan juga perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi hak konstitusionalnya dan memastikan listrik sebagai energi yang murah dan mudah diakses oleh rakyat serta perjuangan menegakkan kedaulatan negara di sektor energi listrik," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193836/biomassa-L1eV_large.jpg
Indonesia-Korea Perkuat Bioenergi dan Rantai Pasok Biomassa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192832/batu_bara-8TOl_large.jpg
Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Aman di Akhir Tahun, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191954/listrik_pln-87WM_large.jpg
PLTG Tanjung Selor 20 MW Beroperasi, Perkuat Kelistrikan Kalimantan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186027/lng-W7Sd_large.jpg
Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185592/pln-rwPd_large.jpg
Ternyata Begini Rantai Pasok Batu Bara dan Logistik Energi untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471/gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement