HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Aman di Akhir Tahun, Ini Buktinya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:00 WIB
Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Aman di Akhir Tahun, Ini Buktinya
Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Aman di Akhir Tahun, Ini Buktinya (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali saat Natal dan Tahun Baru. Kepastian ini disampaikan seiring terjaganya kecukupan pasokan batu bara, biomassa, gas, dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, bahwa hingga 30 Desember 2025, kondisi stok batu bara pada seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PLN berada pada level aman di seluruh wilayah operasi.

"Secara umum, kondisi penyediaan batu bara untuk kelistrikan nasional dalam keadaan terkendali. Rata-rata stok batu bara di PLTU wilayah Jawa, Madura, dan Bali berada pada level sekitar 24,2 hari operasi. Sementara untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan berada di kisaran 33 hari operasi, serta wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sekitar 27,2 hari operasi,” ujar Mamit di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan, ketersediaan tersebut mencerminkan kesiapan sistem pasokan energi primer PLN dalam menjaga keandalan pembangkit, terutama pada periode dengan kebutuhan listrik yang cenderung meningkat.

 

Halaman:
1 2
