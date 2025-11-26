Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:53 WIB
Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik
Pengembangan LNG Midstream, Tekan Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik (Foto: PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mempercepat pengembangan proyek LNG midstream sebagai strategi menjaga keandalan suplai energi primer sekaligus menekan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Langkah ini penting mengingat kebutuhan listrik nasional terus meningkat, sementara pasokan gas pipa ke sejumlah sistem kelistrikan kian menurun.  

‎General Manager Unit Proyek (UP) GBM PLN EPI Agus Purnomo menjelaskan bahwa PLN EPI kini memegang peran sentral dalam penyediaan feedstock pembangkit PLN, mulai dari gas, LNG, BBM, batu bara, hingga bioenergi termasuk pengembangan biogas. 

“Kita melihat bahwa kebutuhan listrik terus naik sesuai RUPTL, dan PLN EPI harus memastikan ketersediaan feedstock untuk mendukung kesiapan pembangkit,” ujar Agus dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut Agus, proyeksi kebutuhan listrik nasional pada 2034 mencapai 511 TWh, masih didominasi Pulau Jawa namun dengan pertumbuhan signifikan di Kalimantan dan Sulawesi. Sementara itu, pasokan gas pipa terus menurun dan konsumsi BBM untuk pembangkit naik 10–15 persen sejak 2023. 

"Kenaikan konsumsi BBM ini tentu membebani biaya pokok produksi listrik. Karena itu konversi BBM ke gas bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan," katanya.

‎Tahun ini, PLN EPI mencatat kebutuhan LNG mencapai sekitar 90 kargo dan diproyeksikan meningkat menjadi 104 kargo tahun depan. Dengan kapasitas pembangkit batu bara yang tidak dapat bertambah, peningkatan kebutuhan energi tersebut akan dipenuhi dari LNG.

“Kami mengembangkan infrastruktur LNG midstream agar sistem suplai bisa lebih fleksibel dan efisien. Demand dan supply harus terintegrasi,” jelas Agus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185592/pln-rwPd_large.jpg
Ternyata Begini Rantai Pasok Batu Bara dan Logistik Energi untuk Pembangkit Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471/gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182203/pembangkit_listrik-m0iO_large.jpg
Mendorong Infrastruktur Berkelanjutan: Sinergi Paiton Energy dan Pemkab Probolinggo melalui Inovasi FABA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181669/pembangkit_listrik-SFWC_large.jpg
Pasok Listrik ke KEK, PLTBg Sei Mangkei Turunkan Emisi Setara 8.000 Mobil Bensin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180578/gas-0LP7_large.jpg
Progres Proyek Pipa WNTS, Salurkan Gas Bumi dari Natuna Perkuat Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180286/pembangkit_listrik-WCkb_large.jpg
Kurangi BBM, Keandalan Pasokan Listrik Diperkuat Lewat Regasifikasi LNG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement