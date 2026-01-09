Siapa Pemilik Grup Djarum yang Akuisisi Bisnis Teh Sariwangi dari Unilever Rp1,5 Triliun?

JAKARTA - Siapa pemilik Grup Djarum yang akuisisi bisnis teh Sariwangi dari Unilever Rp1,5 triliun? PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mendivestasikan bisnis teh merek Sariwangi kepada PT Savoria Kreasi Rasa.

PT Savoria Kreasi Rasa merupakan perusahaan Fast Moving Consumer Goods lokal entitas bisnis terafiliasi Grup Djarum.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap mengatakan, transaksi ini akan memperkuat posisi bisnis Sariwangi untuk fase pertumbuhan berikutnya. Divestasi ini juga merupakan bagian dari strategi Unilever dalam mengoptimalkan portofolio, selaras dengan fokus perusahaan pada kategori yang lebih sedikit tetapi memiliki skala besar serta peluang pertumbuhan berkelanjutan, guna mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

"Langkah ini sekaligus mempertajam fokus Unilever Indonesia pada segmen utama yang memiliki potensi pertumbuhan lebih tinggi dan menegaskan komitmen kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemegang saham," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Transaksi ini akan selesai setelah seluruh persyaratan penutupan yang umum terpenuhi, dan diperkirakan selesai pada semester pertama tahun 2026. Unilever Indonesia mengakuisisi Sariwangi pada tahun 1989, menjadikannya pelopor teh celup di Tanah Air.

Lalu Siapa Pemilik Grup Djarum?

Pemilik Grup Djarum adalah Hartono bersaudara, yaitu Robert Budi Hartono (Budi Hartono) dan Michael Bambang Hartono (Michael Hartono).

Hartono bersaudara adalah generasi kedua penerus bisnis rokok yang didirikan oleh ayah mereka, Oei Wie Gwan.

Grup Djarum kini telah menjadi konglomerat besar di Indonesia yang tidak hanya bergerak di sektor tembakau tetapi memperluas bisnisnya di sektor perbankan, elektronik, digital, properti, ritel hingga kendaraan listrik.

Dengan gurita bisnis di Indonesia, R Budi Hartono dan Michael Hartono menjadi orang terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes .

Harta kekayaan Hartono Bersaudara mencapai USD43,8 miliar atau setara Rp731,10 triliun (kurs Rp16.692 per USD).

Namun, harta kekayaan Hartono Bersaudara turun jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai USD50,3 miliar.

R Budi Hartono dan Michael Hartono alias Hartono Bersaudara mendapatkan sebagian besar kekayaan dari investasi di Bank Central Asia (BCA).