HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |22:05 WIB
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap AS. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. 

Pasukan elite AS Delta Force bahkan telah menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya mengatakan, bahwa pemerintahannya akan mengelola Venezuela hingga transisi pemerintahan yang aman dapat terjadi.

Saat ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio sedang menyusun detail terkait pengelolaan Venezuela usai penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya.

“Amerika Serikat akan mengelola negara itu (Venezuela) sampai transisi kekuasaan yang tepat dapat diatur,” kata Trump dilansir dari The New York Times. 

Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dijadwalkan menjalani penampilan perdana di pengadilan federal Amerika Serikat pada Senin (5/1/2026), dalam proses hukum yang diperkirakan akan berlangsung bertahun-tahun.

Berdasarkan lansiran dari bbc. Sidang awal tersebut bersifat prosedural dan menandai dimulainya secara resmi kasus pidana terhadap Maduro di sistem peradilan AS. 

Persidangan dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 waktu setempat (EST) atau 17.00 GMT di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Manhattan.

Maduro dan istrinya akan dihadirkan langsung di hadapan Hakim Distrik AS Alvin K. Hellerstein, hakim senior. Hellerstein telah mengawasi perkara ini selama lebih dari satu dekade dan dikenal menangani sejumlah kasus federal berprofil tinggi. 

Lalu berapa kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS? Berikut rangkuman Okezone, Senin (5/1/2026). 

 

