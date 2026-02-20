Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Beli Lukisan Kuda Api Milik SBY Rp6,5 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |20:05 WIB
Segini Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Beli Lukisan Kuda Api Milik SBY Rp6,5 Miliar
Segini Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Beli Lukisan Kuda Api Milik SBY Rp6,5 Miliar
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Low Tuck Kwong, raja batu bara yang beli lukisan kuda api milik SBY Rp6,5 miliar. Lukisan karya Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) laku terjual dengan harga Rp6,5 miliar dalam acara lelang di Perayaan Hari Raya Imlek Partai Demokrat pada Rabu 18 Februari 2026.

Lukisan bergambar kuda api bertajuk 'Kuat dan Energik Laksana Kuda Api' itu digambar dikanvas dengan ukuran 130x80 cm. Lukisan itu dilukis SBY dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek 2577 Kongzili itu langsung dipamerkan di depan panggung. 

Dalam lukisan itu terlihat kuda api berwarna biru terlihat tengah berlari dengan kobaran api di bagian belakang kuda. Dalam proses lelang tersebut, perwakilan Keluarga Dato Low (Low Tuck Kwong) hingga tawaran tertinggi Rp6,5 miliar dimenangkan oleh keluarga Dato Low.

Lalu berapa harta kekayaan Low Tuck Kwong sang raja batu bara? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Harta Kekayaan Low Tuck Kwong

Melansir Forbes, harta kekayaan Low Tuck Kwong kini mencapai USD20,3 miliar atau setara Rp342,4 triliun (kurs Rp16.870 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, pemilik Bayan Resources yang dijuluki raja batu bara tersebut menduduki peringkat 2 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2026.

Lelang Lukisan Kuda Api

Adapun lelang lukisan yang dipimpin oleh Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan dibuka dengan harga Rp200 juta. Lelang itu pun diikuti oleh kader partai Demokrat hingga pengusaha asal Indonesia dengan harga Rp6,5 miliar.

Lelang awalnya berlangsung dari harga Rp300 juta, 400 juta hingga menyentuh tawaran Rp1 miliar oleh Deddy Corbuzier. Setelahnya adu tawaran itu kembali meningkat dengan kelipatan Rp1 miliar.

Pengusaha Hermanto Tanoko pun beradu dengan perwakilan Keluarga Dato Low (Low Tuck Kwong) hingga tawaran tertinggi Rp6,5 miliar dimenangkan oleh keluarga Dato Low.

Lukisan Kuda Api SBY
Lukisan Kuda Api SBY
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/455/3199831/epstein-sq84_large.jpg
Harta Kekayaan Jeffrey Epstein yang Punya 2 Pulau Pribadi dan Jadi Biang Kerok Epstein Files
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/455/3198283/prajogo_pangestu-BqL7_large.jpg
10 Orang Terkaya di Indonesia per Januari 2026 Versi Forbes, Nomor 1 Belum Ada Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/455/3194412/hartono-ca49_large.png
Siapa Pemilik Grup Djarum yang Akuisisi Bisnis Teh Sariwangi dari Unilever Rp1,5 Triliun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement