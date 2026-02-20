Segini Harta Kekayaan Low Tuck Kwong, Raja Batu Bara yang Beli Lukisan Kuda Api Milik SBY Rp6,5 Miliar

JAKARTA - Harta kekayaan Low Tuck Kwong, raja batu bara yang beli lukisan kuda api milik SBY Rp6,5 miliar. Lukisan karya Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) laku terjual dengan harga Rp6,5 miliar dalam acara lelang di Perayaan Hari Raya Imlek Partai Demokrat pada Rabu 18 Februari 2026.

Lukisan bergambar kuda api bertajuk 'Kuat dan Energik Laksana Kuda Api' itu digambar dikanvas dengan ukuran 130x80 cm. Lukisan itu dilukis SBY dalam rangka perayaan Hari Raya Imlek 2577 Kongzili itu langsung dipamerkan di depan panggung.

Dalam lukisan itu terlihat kuda api berwarna biru terlihat tengah berlari dengan kobaran api di bagian belakang kuda. Dalam proses lelang tersebut, perwakilan Keluarga Dato Low (Low Tuck Kwong) hingga tawaran tertinggi Rp6,5 miliar dimenangkan oleh keluarga Dato Low.

Lalu berapa harta kekayaan Low Tuck Kwong sang raja batu bara? Berikut ulasannya seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Harta Kekayaan Low Tuck Kwong

Melansir Forbes, harta kekayaan Low Tuck Kwong kini mencapai USD20,3 miliar atau setara Rp342,4 triliun (kurs Rp16.870 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, pemilik Bayan Resources yang dijuluki raja batu bara tersebut menduduki peringkat 2 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2026.

Lelang Lukisan Kuda Api

Adapun lelang lukisan yang dipimpin oleh Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan dibuka dengan harga Rp200 juta. Lelang itu pun diikuti oleh kader partai Demokrat hingga pengusaha asal Indonesia dengan harga Rp6,5 miliar.

Lelang awalnya berlangsung dari harga Rp300 juta, 400 juta hingga menyentuh tawaran Rp1 miliar oleh Deddy Corbuzier. Setelahnya adu tawaran itu kembali meningkat dengan kelipatan Rp1 miliar.

Pengusaha Hermanto Tanoko pun beradu dengan perwakilan Keluarga Dato Low (Low Tuck Kwong) hingga tawaran tertinggi Rp6,5 miliar dimenangkan oleh keluarga Dato Low.