Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria

JAKARTA - Segini kekayaan fantastis petinju kelas berat Anthony Joshua yang alami kecelakaan .aut di Nigeria. Mantan juara dunia tinju kelas berat asal Inggris, Anthony Joshua (36), mengalami kecelakaan mobil di Nigeria. Ia mengalami luka ringan imbas kejadian tersebut dan 2 orang lainnya meninggal dunia.

Korps Keselamatan Jalan Raya Federal (FRSC) mengatakan Lexus tersebut diduga melaju melebihi batas kecepatan dan kehilangan kendali saat menyalip.

"Tabrakan terjadi sekitar pukul 11 ​​pagi di Makun, sekitar 30 mil dari Lagos," katanya.

Petinju kelas berat asal Inggris, Anthony Joshua, berkunjung ke Nigeria setelah pada Jumat, 19 Desember 2025, membuat KO Jake Paul dalam laga bergengsi di Miami, Amerika Serikat.

Tak sendirian, Anthony Joshua di Nigeria bersama dua orang terdekatnya, yakni Sina Ghami dan Latif ‘Latz’ Ayodele. Apesnya, ketiganya terlibat kecelakaan parah di jalan Tol Lagos-Ibadan, Nigeria pada Senin, 29 Desember 2025 pukul 11.00 waktu setempat.

Akibat kecelakaan tersebut, Sina Ghami dan Latif ‘Latz’ Ayodele meninggal dunia di tempat. Sementara Anthony Joshua yang duduk di belakang, hanya mengalami cedera ringan.

Mobil Lexus yang ditumpangi Anthony Joshua terlihat ringsek.

Menurut sumber yang sama, total ada empat orang di dalam mobil tersebut dan dua di antaranya meninggal dunia.