Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun

JAKARTA - Sumber harta kekayaan Elon Musk yang resmi tembus Rp12.500 triliun. Harta kekayaan Elon Musk mencapai USD752 miliar atau setara Rp12.591 triliun (kurs Rp16.744 per USD).

Dengan kekayaan sebanyak ini, Elon Musk mengukuhkan posisinya sebagai orang terkaya di dunia versi Forbes 2025. Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Harta kekayaan bos Tesla dan SpaceX ini unggul jauh dari miliarder lainnya seperti Larry Page di peringkat dua dengan kekayaan USD258,1 miliar dan Larry Ellison di peringkat 3 dengan kekayaan USD249,3 miliar.

Lalu dari mana harta kekayaan Elon Musk yang resmi tembus Rp12.500 triliun? Berikut Okezone rangkum berdasarkan data Forbes.

Elon Musk mendirikan tujuh perusahaan, termasuk produsen mobil listrik Tesla, produsen roket SpaceX, dan perusahaan rintisan kecerdasan buatan xAI.

Elon Musk memiliki sekitar 12% saham Tesla yang pertama kali dia dukung pada tahun 2004, dan yang telah dipimpin sebagai CEO sejak tahun 2008.