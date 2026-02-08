Berapa Gaji TKI di Singapura? Segini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji TKI di Singapura? Singapura merupakan salah satu negara dengan gaji tertinggi untuk TKI ini menjadi pilihan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Di mana bekerja di luar negeri bisa jadi pilihan untuk meningkatkan kondisi ekonomi karena menawarkan gaji yang tinggi.

Selain faktor finansial, bekerja di luar negeri juga membuka peluang pengembangan karier. Berbeda dengan Indonesia, Singapura tidak memiliki UMR.

Sebagai gantinya, ada sistem Progressive Wage Model (PWM) dan Local Qualifying Salary (LQS) yang mengatur gaji minimum di sektor tertentu.

Selain itu, pekerja kantoran biasanya digaji berdasarkan standar industri dan permintaan pasar.

Dikutip, Dealls, Minggu (8/2/2026) Banyak orang penasaran UMR Singapura 2026, terutama pekerja asing dan fresh graduate.

Namun, Singapura tidak memiliki Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku secara umum seperti di Indonesia.