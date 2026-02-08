Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji TKI di Singapura? Segini Kisarannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |20:19 WIB
Berapa Gaji TKI di Singapura? Segini Kisarannya 
Gaji TKI di Singapura (Foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji TKI di Singapura? Singapura merupakan salah satu negara dengan gaji tertinggi untuk TKI ini menjadi pilihan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. 

Di mana bekerja di luar negeri bisa jadi pilihan untuk meningkatkan kondisi ekonomi karena menawarkan gaji yang tinggi. 

Selain faktor finansial, bekerja di luar negeri juga membuka peluang pengembangan karier. Berbeda dengan Indonesia, Singapura tidak memiliki UMR. 

Sebagai gantinya, ada sistem Progressive Wage Model (PWM) dan Local Qualifying Salary (LQS) yang mengatur gaji minimum di sektor tertentu. 

Selain itu, pekerja kantoran biasanya digaji berdasarkan standar industri dan permintaan pasar. 

Dikutip, Dealls, Minggu (8/2/2026) Banyak orang penasaran UMR Singapura 2026, terutama pekerja asing dan fresh graduate. 

Namun, Singapura tidak memiliki Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku secara umum seperti di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197115/gaji_sopir_mbg-JUq3_large.jpg
Ternyata Segini Besaran Gaji Sopir MBG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194414/ridwan_kamil-wZmN_large.jpg
Segini Nafkah Bulanan yang Wajib Dibayar Ridwan Kamil ke Atalia Usai Resmi Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190532/indra_sjafrie-Qbsf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Indra Sjafri di Timnas Indonesia yang Resmi Dipecat PSSI Usai Gagal di SEA Games 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement