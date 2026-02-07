Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora

JAKARTA - Mengungkap besaran gaji Jonatan Christie sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Tidak hanya gaji, atlet badminton yang sudah keluar dari Pelatnas PBSI ini juga akan mendapatkan tunjangan.

Jonatan diangkat menjadi PNS Kemenpora pada pertengahan 2023. Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap prestasi Jonatan di dunia bulu tangkis internasional.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak Kemenpora mengenai golongan kepangkatan Jonatan Christie. Namun demikian, pria yang akrab disapa Jojo tersebut telah tercatat sebagai PNS aktif sejak 2023, dan diangkat bersama 26 atlet berprestasi lainnya.

Pengangkatan Jojo dan 26 atlet lainnya menjadi PNS ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2018. Dengan demikian, 27 atlet yang diangkat juga akan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai aturan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora

Besaran gaji PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Berikut besarannya:

1. Golongan I

Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

2. Golongan II

IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400

IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600

3. Golongan III

IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

4. Golongan IV

IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200