HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:05 WIB
Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap besaran gaji Jonatan Christie sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Tidak hanya gaji, atlet badminton yang sudah keluar dari Pelatnas PBSI ini juga akan mendapatkan tunjangan.

Jonatan diangkat menjadi PNS Kemenpora pada pertengahan 2023. Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap prestasi Jonatan di dunia bulu tangkis internasional.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari pihak Kemenpora mengenai golongan kepangkatan Jonatan Christie. Namun demikian, pria yang akrab disapa Jojo tersebut telah tercatat sebagai PNS aktif sejak 2023, dan diangkat bersama 26 atlet berprestasi lainnya.

Pengangkatan Jojo dan 26 atlet lainnya menjadi PNS ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 11 Tahun 2018. Dengan demikian, 27 atlet yang diangkat juga akan memperoleh gaji dan tunjangan sesuai aturan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora

Besaran gaji PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Berikut besarannya:

1. Golongan I
Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600 
Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700 
Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700 
Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400 

2. Golongan II
IIa: Rp2.184.000 - Rp3.633.400 
IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500 
IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200 
IId: Rp2.591.000 - Rp4.125.600 

3. Golongan III
IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200 
IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800 
IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500 
IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700 

4. Golongan IV
IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900 
IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300 
IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400 
IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500 
IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

 

