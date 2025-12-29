Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |15:09 WIB
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS? (Foto: Kemenpan-RB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini.

Usai pertemuan, Rini enggan memberikan penjelasan soal pembahasan dengan Purbaya. Namun, disinyalir kedatangan Rini untuk membahas beberapa hal termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS di 2026. Rini datang ke Kantor Kemenkeu sekitar pukul 13.30 WIB bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto beserta jajarannya.

"(Pembahasan) macam-macam lah banyak PR-nya saya sama pak menteri. (Termasuk usulan kenaikan gaji ASN 2026) iya salah satunya," singkat Rini kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192325/menkeu_purbaya-IUpm_large.jpg
Purbaya Tolak Usulan Alihkan Dana MBG untuk Bencana Sumatera, Berikut Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191896/menkeu_purbaya-gPTw_large.jpg
Tak Perlu Alihkan dari MBG, Purbaya Pastikan Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191811/purbaya-V54v_large.jpg
Ucapkan Selamat Natal 2025, Purbaya Ajak Masyarakat Liburan di Indonesia agar Ekonomi Berputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191787/uang-OvPK_large.jpg
Purbaya Akan Pakai Tumpukan Uang Rp6,6 Triliun, Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191767/purbaya-1tXK_large.jpg
Purbaya: Anggaran Bencana Sumatera Rp60 Triliun Cukup, Tak Perlu Alihkan MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191732/mensos_dan_menkeu_purbaya-nJe3_large.jpg
Gus Ipul Minta Purbaya Naikkan Dana Jaminan Hidup Korban Bencana Jadi Rp15.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement