Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini.

Usai pertemuan, Rini enggan memberikan penjelasan soal pembahasan dengan Purbaya. Namun, disinyalir kedatangan Rini untuk membahas beberapa hal termasuk usulan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS di 2026. Rini datang ke Kantor Kemenkeu sekitar pukul 13.30 WIB bersama Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto beserta jajarannya.

"(Pembahasan) macam-macam lah banyak PR-nya saya sama pak menteri. (Termasuk usulan kenaikan gaji ASN 2026) iya salah satunya," singkat Rini kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Senin (29/12/2025).

Rencana kenaikan gaji ini sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025.

Berdasarkan beleid tersebut, kebijakan penyesuaian gaji direncanakan menyasar tiga kelompok utama yakni Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), Anggota TNI dan Polri, serta Pejabat Negara.