Soal Isu Misbakhun Jadi Ketua OJK, Purbaya: Enggak Itu Kan Politik

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:00 WIB
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu nama Ketua Komisi XI Misbakhun masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya mengatakan, sudah ada puluhan orang mencalonkan sebagai anggota dewan komisioner OJK sejak pendaftaran dibuka per 11 Februari 2026. Dari jumlah sementara kandidat, dia membantah rumor soal anggota DPR yang turut mendaftar. 

Bantah Misbakhun Jadi Ketua OJK

Pejabat DPR yang dimaksud merujuk Ketua Komisi XI Misbakhun. Purbaya menegaskan, isu masuknya politisi partai Golkar itu sebagai calon kandidat pimpinan OJK memuat unsur politik.

"Oh, yang Komisi XI? Enggak itu kan politik," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Purbaya Angkat Bicara soal Isu Wamenkeu

Purbaya juga menepis rumor soal Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang ikut mendaftarkan diri menjadi pejabat OJK. Suahasil dengan jabatannya kini disebut bisa tetap terlibat dalam kerja di OJK.

"Ngapain Pak Sua jadi wakil ketua OJK, enggak mungkin. Dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau," tuturnya.

 

