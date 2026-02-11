Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggota Parpol Boleh Ikut Bursa Calon Bos OJK, Ini Syaratnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |15:19 WIB
Anggota Parpol Boleh Ikut Bursa Calon Bos OJK, Ini Syaratnya
OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka pendaftaran calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Anggota partai politik (parpol) diperbolehkan ikut mendaftar, namun harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat.

Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono, menegaskan calon ADK boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik selama proses seleksi berlangsung. 

Namun keanggotaan harus dilepas jika terpilih.

"Calon tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik selama proses pencalonan berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR," kata Arief dalam konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Arief menjelaskan ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam proses seleksi. 

Menurutnya, independensi OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan harus dijaga sejak tahap awal pencalonan.

"Jadi sebelumnya kalau nanti dia mau ditetapkan, baru dia udah wajib itu enggak boleh ada Parpol ya. Tapi kita ingin mencegah ini conflict of interest, teman-teman. Jadi sebelum ditetapkan sebagai ADK.," kata Arief.

Dia menambahkan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang OJK sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200952/ojk-IUOK_large.jpg
Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200825/ojk-dPNi_large.png
OJK Temui Moody's Usai Turunkan Outlook 5 Bank di Indonesia Jadi Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200795/mensesneg-EqCp_large.jpg
Ini Arahan Istana soal Pansel Calon Bos OJK, Terima Usulan Nama dari Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200676/saham-R8NS_large.jpg
Praktik Manipulasi Harga Saham Gorengan, OJK Denda 151 Pelaku Rp240 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200613/ojk-G6os_large.png
OJK Bertemu World Bank, Bahas Kucuran Dana Investor Asing ke Pasar Modal RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/320/3200348/ojk-n4RD_large.jpg
Langgar Aturan, OJK Jatuhkan Sanksi dan Denda ke Repower Asia dan Multi Makmur Lemindo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement