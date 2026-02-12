Advertisement
Sudah Baikan dengan Purbaya Usai Saling Sindir, Menteri Trenggono Lempar Senyuman

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |15:48 WIB
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono hanya melemparkan senyuman usai sudah baikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Keduanya sempat saling sindir soal pembangunan kapal.

Diketahui, Trenggono mengunggah foto bersama Purbaya Yudhi Sadewa di media sosial miliknya. Dalam unggahannya, Trenggono bilang agar persoalan tersebut tidak diperpanjang dan kembali bekerja.

“That’s all Folks. Back to work ya,” ujar Trenggono seperti dilansir dalam akun Instagram pribadinya.

Sementara, Trenggono melemparkan senyuman kepada awak media saat ditanya mengenai masalahnya dengan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Sebelumnya, Trenggono menjawab tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran kapal yang sudah cair.

Dalam video yang beredar, Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, tapi industri galangan belum juga menerima pesanan. Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu soal anggaran tersebut.

"Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono.

 

