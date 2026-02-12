Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |07:00 WIB
Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal
Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Duduk perkasa permasalahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono soal proyek pembangunan kapal. 

Purbaya mengakui anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan. Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pencairan anggaran tetap melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya tapi kan nanti lewat Menkeu juga," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pinjaman dari Inggris

Hal ini diungkap Purbaya terkait sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang disebut berasal dari pinjaman luar negeri, yakni dari Inggris. 

Saat ditanya apakah dirinya telah mengecek informasi tersebut kepada jajarannya, Purbaya mengaku sudah melakukan pengecekan. Namun, dia membenarkan bahwa anggaran tersebut memang belum dicairkan.

"Sudah saya cek. Memang belum (dicairkan)," jelas Purbaya.

Dia menanggapi pernyataan Trenggono yang menyebut dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris. Menurutnya, sekalipun berasal dari pinjaman, mekanisme tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Ya udah enggak apa-apa. Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, dalam perencanaan proyek besar seperti pembangunan kapal dalam jumlah ribuan unit, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200988/menkeu_purbaya-DiP3_large.jpg
Purbaya Disentil Trenggono di Medsos: Pak Menteri Sahabat Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200861/purbaya-GFht_large.jpg
Purbaya Sentil Impor Kapal Bekas: Uangnya Ada tapi Industri Lokal Tak Diberi Kesempatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200710/menkeu_purbaya-V38e_large.jpg
Pemerintah Siapkan Perpres, Tunggakan Iuran BPJS Kelas 3 Bakal Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200628/purbaya-7H1T_large.png
Purbaya Puji Thomas Djiwandono: Dia Sudah Jago, Lebih Pintar dari Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/278/3200589/purbaya-Wj1E_large.jpg
IHSG Tertekan Usai Outlook Moody’s, Purbaya: Mereka Salah Hitung, Kita Lebih Tinggi dari China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200518/menkeu_purbaya-Dxqn_large.png
Purbaya Sentil Polemik PBI BPJS Kesehatan: Uang yang Keluar Sama, Kenapa Bikin Gaduh?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement