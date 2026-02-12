Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal

Duduk Perkara Purbaya Vs Menteri Sakti Wahyu Trenggono soal Pembangunan Kapal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Duduk perkasa permasalahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono soal proyek pembangunan kapal.

Purbaya mengakui anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan. Purbaya menegaskan bahwa mekanisme pencairan anggaran tetap melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Iya tapi kan nanti lewat Menkeu juga," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pinjaman dari Inggris

Hal ini diungkap Purbaya terkait sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang disebut berasal dari pinjaman luar negeri, yakni dari Inggris.

Saat ditanya apakah dirinya telah mengecek informasi tersebut kepada jajarannya, Purbaya mengaku sudah melakukan pengecekan. Namun, dia membenarkan bahwa anggaran tersebut memang belum dicairkan.

"Sudah saya cek. Memang belum (dicairkan)," jelas Purbaya.

Dia menanggapi pernyataan Trenggono yang menyebut dana pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Pemerintah Inggris. Menurutnya, sekalipun berasal dari pinjaman, mekanisme tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Ya udah enggak apa-apa. Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, dalam perencanaan proyek besar seperti pembangunan kapal dalam jumlah ribuan unit, perencanaan tidak bisa hanya menunggu ketersediaan anggaran.

"Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya. Kan sudah ada rencana di depannya, kan. Ya, saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya. Itu saja," jelasnya.