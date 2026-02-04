Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gaji PNS dan Pensiunan Naik di 2026? Ini Besarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |06:51 WIB
Gaji PNS dan Pensiunan Naik di 2026? Ini Besarannya
Gaji PNS dan Pensiunan Naik di 2026? Ini Besarannya (Foto: PANRB)
JAKARTA - Mengungkap besaran gaji PNS dan pensiunan PNS di 2026. Saat ini kabar kenaikan gaji PNS dan pensiunan masih berhembus kencang. Namun, pemerintah telah mengeluarkan pernyataan perihal rencana kenaikan gaji PNS di 2026.

Penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal Kenaikan Gaji PNS

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan gaji PNS 2026 bergantung pada perkembangan kinerja keuangan pada kuartal I-2026. Terakhir kali gaji PNS naik 8% pada 2024.

“Kami akan lihat kondisi keuangan kita seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut saat ini masih mengupayakan sinkronisasi kebijakan untuk melihat perkembangan realisasi fiskal, termasuk penyaluran belanja pemerintah. Purbaya juga bakal mengatur strategi belanja usai melihat kinerja pada kuartal I.

“Saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sebetulnya arah ekonomi kita dengan yang lebih sinkron dari sebelumnya. Habis itu baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak pada belanja pemerintah,” ujarnya.

Taspen soal Kabar Kenaikan Gaji Pensiunan PNS

PT Taspen (Persero) selaku penyalur gaji dan manfaat pensiun PNS mengungkap fakta sebenarnya. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah perihal kenaikan gaji PNS dan pensiunan.

"Sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan resmi terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025," tulis keterangan Taspen dalam akun Instagram resminya, Jakarta.

Dalam penjelasan Taspen, terakhir penyesuaian gaji PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan kenaikan pensiun pokok diatur lewat peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dengan kenaikan sebesar 12 persen untuk pensiunan PNS dan janda/dundanya.

Taspen juga sudah melaksanakan pembayaran penyesuaian tersebut mulai 1 Januari. Taspen tetap berkomitmen menyalurkan gaji dan manfaat pensiun sesuai peraturan yang berlaku.

"Tetap waspada terhadap informasi yang belum jelas sumbernya," tulis Taspen.

Dengan demikian, gaji PNS naik di Februari 2026 masih belum pasti karena menunggu kinerja keuangan pada kuartal I-2026.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
