Harta Kekayaan Thomas Djiwandono Rp74 Miliar, Jadi Deputi Gubernur BI Dapat Gaji Rp100 Juta

JAKARTA - Harta kekayaan Thomas Djiwandono yang resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebelum berlabuh di Bank Indonesia, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak 2024.

Usai menjadi Deputi Gubernur BI, menarik untuk diketahui berapa harta kekayaan Thomas Djiwandono dan gaji yang akan diterima. Berikut ini Okezone rangkum harta kekayaan dan gaji Thomas Djiwandono usai menjadi Deputi Gubernur BI.

Harta Kekayaan Thomas Djiwandono

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dilaporkan 23 Januari 2025, harta kekayaan Thomas Rp74.497.761.234 atau Rp74,4 miliar. Harta kekayaan ini disampaikan Thomas saat dirinya menjabat sebagai Wamenkeu.

Harta kekayaan Thomas terdiri dari tanah dan bangunan. Tercatat, harta kekayaan paling besar yakni tanah dan bangunan di Kota Jakarta Selatan seluas 2.646 m2 dengan nilai Rp40.570.630.000 atau Rp40,5 miliar.

Selain itu, Thomas mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp4,21 miliar di antaranya mobil Toyota Alphard senilai Rp800.000, mobil Hyundai Staria Rp1.065.000.000 dab satu unit mobil Lexus senilai Rp2.350.000.000.

Thomas juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.809.500.000, surat berharga Rp13.073.600.000, serta kas dan setara kas Rp14.829.031.234.

Thomas Djiwandono tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, jumlah harta kekayaan Thomas mencapai Rp74.497.761.234 atau Rp74,4 miliar.