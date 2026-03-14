HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pertimbangkan WFH dan Hemat BBM

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |08:46 WIB
Prabowo Pertimbangkan WFH dan Hemat BBM
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemungkinan diterapkannya kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemungkinan diterapkannya kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah ini dipertimbangkan karena belum ada kepastian kapan konflik global akan berakhir.

“Tentunya kita juga harus melakukan langkah-langkah proaktif. Artinya, kita perlu melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita akan selalu aman. Kita bersyukur saat ini aman, tetapi tetap harus ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM,” ujarnya, Sabtu (14/3/2026).

Kepala negara mengakui konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM hingga harga pangan. Namun, dengan upaya swasembada pangan yang sedang dikerjakan pemerintah, Indonesia dinilai tidak perlu terlalu khawatir.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan sumber energi alternatif untuk menggantikan BBM. Energi tersebut berasal dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah di dalam negeri, seperti bioetanol dan biofuel.

“Kita, alhamdulillah, sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Untuk BBM, sebenarnya kita sudah memiliki rencana-rencana, dan ini akan kita akselerasi,” jelasnya.

 

