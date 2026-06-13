5 Fakta Chatib Basri Bertemu Prabowo, Bantah Ditawari Jadi Menkeu

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri. (Foto ;okezone.com/MPI)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi terkini, termasuk risiko pelemahan rupiah, arah kebijakan fiskal, serta isu yang berkembang mengenai kemungkinan perombakan kabinet yang langsung dibantah oleh Chatib Basri.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan ekonom senior Chatib Basri di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan tersebut, Chatib sekaligus meluruskan sejumlah isu, termasuk kabar dirinya ditawari posisi Menteri Keuangan.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait pertemuan Chatib Basri dengan Presiden Prabowo, Sabtu (13/6/2026)

1. Dipanggil Prabowo ke Istana bersama DEN

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (9/6/2026). Chatib Basri hadir bersama Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

Saat tiba di Istana, Chatib membenarkan bahwa dirinya akan bertemu Presiden Prabowo.