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Prabowo: Ekonomi RI di Atas Jerman, Inggris dan Prancis 25 Tahun Lagi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |13:29 WIB
Prabowo: Ekonomi RI di Atas Jerman, Inggris dan Prancis 25 Tahun Lagi
Prabowo: Ekonomi RI di Atas Jerman, Inggris dan Prancis 25 Tahun Lagi (Foto: Setpres)
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SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, semua pakar meramal Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-4 di dunia dalam 25 tahun mendatang. Dia menyebut, ekonomi Indonesia akan berada di atas negara-negara seperti Jerman, Prancis dan Inggris. 

Hal itu Prabowo sampaikan saat melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026). 

"Cita-cita besar itu di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat. Di atas Perancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. 25 yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini," kata Prabowo. 

 

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