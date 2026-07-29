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Prabowo Percepat Akses Listrik Desa, Proyek PLTS 100 GW Akan Dimulai

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |07:40 WIB
Prabowo Percepat Akses Listrik Desa, Proyek PLTS 100 GW Akan Dimulai
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa menjadi salah satu prioritas pemerintah. Salah satunya dengan percepatan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.

Presiden Prabowo pun memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026) malam. 

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas sejumlah program strategis di sektor energi, mulai dari percepatan pemerataan akses listrik di seluruh desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan pasokan energi nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Bahlil menuturkan bahwa salah satu program yang dibahas adalah listrik desa. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di seluruh Indonesia.

“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” jelas Bahlil di hadapan awak media.

Selain itu, terkait pengembangan energi baru terbarukan, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa implementasi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt akan segera memasuki tahap pembangunan melalui peluncuran groundbreaking perdana.

“Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

 

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