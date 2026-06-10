Segini Kekayaan Chatib Basri, Menteri Keuangan Era SBY yang Dipanggil ke Istana

Segini kekayaan Chatib Basri, Menteri Keuangan era SBY yang dipanggil ke Istana. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Segini kekayaan Chatib Basri, Menteri Keuangan era SBY yang dipanggil ke Istana.

Nama Chatib Basri mencuat dan dikait-kaitkan akan masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, kemarin Chatib Basri dipanggil untuk menemui Prabowo di Istana Negara.

Meski demikian, Menteri Keuangan era SBY itu membantah ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Nggak ada. Masa... Ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespons nilai tukar rupiah. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut karena telah dijelaskan sebelumnya.

"Kan udah disampein di sana," paparnya.

Segini Kekayaan Chatib Basri, Menteri Keuangan Era SBY yang Dipanggil ke Istana