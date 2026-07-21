Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai Batal Dibubarkan, Purbaya: Prabowo Sudah Melihat Perbaikan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |21:23 WIB
Bea Cukai Batal Dibubarkan, Purbaya: Prabowo Sudah Melihat Perbaikan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bakal tetap dipertahankan. (Foto ;Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bakal tetap dipertahankan. Dengan demikian, wacana pembubaran DJBC dan pengalihan tugasnya kepada lembaga survei asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), dipastikan tidak terjadi.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah melihat adanya perbaikan kinerja yang signifikan di tubuh Bea Cukai. Meski demikian, Kepala Negara tetap meminta perbaikan instansi tersebut dijalankan secara konsisten.

"Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia (Prabowo) bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi, kemungkinannya Bea Cukai akan tetap bertahan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menyebutkan pembenahan kinerja Bea Cukai tidak lepas dari rotasi dan perombakan struktural pada jajaran pimpinan.

Saat ini, posisi-posisi penting dalam direktorat tersebut telah diisi oleh pejabat yang dinilai berintegritas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231300//presiden_prabowo_subianto-58iV_large.jpg
Prabowo Tegaskan Tak Ada Tebang Pilih, Penyelewengan Akan Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230641//bbm-8iWv_large.jpg
Harga BBM Nelayan Diturunkan Jadi Rp15.000, Ini 5 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230928//prabowo-wfFe_large.jpg
Prabowo Sebut Indonesia Segera Punya Motor dan Mobil Buatan Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230843//prabowo-J2EO_large.jpg
Prabowo ke Petani: Kau Pahlawan Sebenarnya, Hasilkan Pangan untuk Kita Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/320/3230831//prabowo-mRUl_large.jpg
Prabowo Ingin Percepat E20: India dan Brasil Bisa, Masa Indonesia Tidak Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230791//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-d5c8_large.jpg
Kasus Suap Bea Cukai, KPK Terima Vonis 2 Tahun untuk Bos Blueray Cargo John Field 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement