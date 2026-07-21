Bea Cukai Batal Dibubarkan, Purbaya: Prabowo Sudah Melihat Perbaikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bakal tetap dipertahankan. (Foto ;Okezone.com/Bea Cukai)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bakal tetap dipertahankan. Dengan demikian, wacana pembubaran DJBC dan pengalihan tugasnya kepada lembaga survei asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), dipastikan tidak terjadi.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah melihat adanya perbaikan kinerja yang signifikan di tubuh Bea Cukai. Meski demikian, Kepala Negara tetap meminta perbaikan instansi tersebut dijalankan secara konsisten.

"Pak Prabowo sudah melihat ada perbaikan yang signifikan di Bea Cukai. Kalau dulu dia (Prabowo) bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan harus bisa diperbaiki. Itu adalah signal yang clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai yang diakui oleh pimpinan kita. Jadi, kemungkinannya Bea Cukai akan tetap bertahan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menyebutkan pembenahan kinerja Bea Cukai tidak lepas dari rotasi dan perombakan struktural pada jajaran pimpinan.

Saat ini, posisi-posisi penting dalam direktorat tersebut telah diisi oleh pejabat yang dinilai berintegritas.