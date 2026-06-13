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Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, FORU Melesat 132 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |13:26 WIB
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, FORU Melesat 132 Persen
Daftar 10 Saham Paling Cuan Sepekan, FORU Melesat 132 Persen (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham penghuni top gainers pada periode perdagangan 8-12 Juni 2026.

Hal ini sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik 7,38 persen ke level 6.007,656 dari posisi 5.594,765 pada pekan lalu.

Pada pekan ini hanya ada satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 100 persen yakni PT Fortune Indonesia Tbk (FORU).

Sementara itu, saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) menjadi emiten dengan penguatan terbatas yang masuk jajaran top gainers pekan ini dengan naik 46 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (13/6/2026), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini 8-12 2026:

 

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