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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.219

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |09:32 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 6.219
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,54 persen ke level 6.219 pada hari ini, Jumat (31/7/2026).

Semenit berjalan, IHSG masih melanjutkan penguatan 0,59 persen ke level 6.222, dengan 349 saham di zona hijau, 128 melemah, dan 486 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp560 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,35 persen ke 621, indeks JII menguat 0,37 persen ke 369, indeks MNC36 menguat 0,30 persen ke 270, dan IDX30 menguat 0,27 persen ke 349.

Untuk indeks sektoral semua berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, properti, teknologi, infrastruktur, transportasi, konsumer siklikal, industri, kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain Insight Investment Management, PT KDB Tifa Finance Tbk (TIFA), dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF).

 

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