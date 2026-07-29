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IHSG Ditutup Melemah 0,64 Persen ke 6.091, 494 Saham Kebakaran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:29 WIB
IHSG Ditutup Melemah 0,64 Persen ke 6.091, 494 Saham Kebakaran
IHSG Ditutup Melemah 0,64 Persen ke 6.091, 494 Saham Kebakaran (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 39,20 poin atau 0,64 persen ke level 6.091,39 pada perdagangan hari ini. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.174 dan terendah di 6.029.

Hingga saat ini, volume transaksi mencapai 37,7 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp22,23 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,9 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,6 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 186 saham menguat, kemudian 494 emiten melemah, dan 285 saham lainnya stagnan.

Secara sektoral sektor energi turun 1,26 persen. Sektor non siklikal naik 0,11 persen. Sektor siklikal melemah 1,16 persen. Sektor keuangan juga terkoreksi 0,45 persen. Sektor infrastruktur turun 1,48 persen.

Sektor properti berada di zona merah dengan pelemahan sebesar 2,75 persen. Sektor bahan baku turun 0,32 persen. Sektor transportasi turun 1,77 persen. Sementara itu sektor industri turun 2,67 persen. Sektor teknologi naik 0,18 persen. Sektor kesehatan naik 0,08 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

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