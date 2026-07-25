Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Menguat meski Ditutup Anjlok Nyaris 2 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |11:00 WIB
IHSG Sepekan Menguat meski Ditutup Anjlok Nyaris 2 Persen
IHSG Sepekan Menguat meski Ditutup Anjlok Nyaris 2 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat selama perdagangan sepekan periode 20 hingga 24 Juli 2026. Meski selama sepekan menguat, IHSG ditutup melemah 1,88 persen ke level 6.196,43 pada akhir perdagangan Jumat kemarin.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, indeks saham domestik bergerak naik secara mingguan dan berhasil bertahan di posisi 6.196.

"Pergerakan IHSG selama sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 0,34% dan ditutup pada level 6.196,430 dari 6.175,535 pada pekan lalu," kata Kautsar dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Lonjakan paling signifikan selama sepekan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa yang meroket 66,88 persen menjadi 43,68 miliar lembar saham, dibandingkan 26,17 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Tingginya aktivitas perdagangan turut mendorong rata-rata nilai transaksi harian bursa yang melesat 41,21 persen menjadi Rp19,76 triliun dari posisi pekan lalu sebesar Rp13,99 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/278/3232119/ihsg_hari_ini-Spqu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.196
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/278/3232021/ihsg-Rbyx_large.jpg
IHSG Dibuka Anjlok ke 6.266, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/278/3231904/ihsg_hari_ini-JERk_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 6.315
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/278/3231780/ihsg-zj2t_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 6.346, Saham-Saham Ini Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/278/3231528/ihsg-KCXn_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 6.366, Rupiah Melemah Rp17.930 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/278/3231404/ihsg_hari_ini-TspK_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.340
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement