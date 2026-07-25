IHSG Sepekan Menguat meski Ditutup Anjlok Nyaris 2 Persen

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat selama perdagangan sepekan periode 20 hingga 24 Juli 2026. Meski selama sepekan menguat, IHSG ditutup melemah 1,88 persen ke level 6.196,43 pada akhir perdagangan Jumat kemarin.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, indeks saham domestik bergerak naik secara mingguan dan berhasil bertahan di posisi 6.196.

"Pergerakan IHSG selama sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 0,34% dan ditutup pada level 6.196,430 dari 6.175,535 pada pekan lalu," kata Kautsar dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Lonjakan paling signifikan selama sepekan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa yang meroket 66,88 persen menjadi 43,68 miliar lembar saham, dibandingkan 26,17 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Tingginya aktivitas perdagangan turut mendorong rata-rata nilai transaksi harian bursa yang melesat 41,21 persen menjadi Rp19,76 triliun dari posisi pekan lalu sebesar Rp13,99 triliun.