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IHSG Dibuka Anjlok ke 6.266, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |09:19 WIB
IHSG Dibuka Anjlok ke 6.266, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS
IHSG Dibuka Anjlok ke 6.266, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 48,33 poin 0,77 persen ke level 6.266 pada perdagangan hari ini, Jumat (24/7/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan dengan turun 1,27 persen ke 6.235, dengan 114 saham di zona hijau, 333 melemah, dan 518 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp800 miliar, dengan volume 1,5 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 1,51 persen ke 617, indeks JII turun 1,72 persen ke 375, indeks MNC36 turun 1,61 persen ke 269, dan IDX30 turun 1,48 persen ke 347.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, bahan baku, teknologi, infrastruktur, transportasi, konsumer siklikal, industri, kesehatan. Sedangkan yang menguat hanya sektor properti.

Sementara, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Pada perdagangan pagi, Rupiah melemah 43 poin atau 0,24 persen menjadi Rp17.979 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.936 per dolar AS.

(Dani Jumadil Akhir)

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