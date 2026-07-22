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IHSG Dibuka Menguat ke 6.366, Rupiah Melemah Rp17.930 per Dolar AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.366, Rupiah Melemah Rp17.930 per Dolar AS
IHSG Dibuka Menguat ke 6.366, Rupiah Melemah Rp17.930 per Dolar AS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (22/7/2026).

Tercatat, IHSG menguat 25,99 poin atau 0,41 persen ke posisi 6.366,01. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,77 poin atau 0,28 persen ke posisi 638,41.

Namun, penguatan IHSG tidak sejalan dengan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Rupiah melemah.

Nilai tukar Rupiah pada perdagangan pagi ini melemah 42 poin atau 0,13 persen menjadi Rp17.930 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.888 per dolar AS.

(Dani Jumadil Akhir)

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