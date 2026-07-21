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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.340

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:41 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 6.340
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 108 persen 24 poin atau naik 1,74 persen ke level 6.340 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (21/7/2026).

Pada penutupan perdagangan,  terdapat 439 saham menguat, 221 saham melemah dan 305 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp21,4 triliun dari 47,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,42 persen ke 636, indeks JII naik 1,84 persen 381, indeks IDX30 naik 1,10 persen 358 dan indeks MNC36 naik 1,27 persen 278.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi, bahan baku, industri, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, transportasi, konsumer non siklikal, keuangan, teknologi. Sedangkan yang melemah hanya sektor kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 34,18 persen ke Rp108, PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) naik 34 persen ke Rp67, dan saham PT Telnologi Karya Digital Nusantara Tbk (TRON) naik 26,67 persen ke Rp133.

 

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