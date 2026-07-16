IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke 6.064, Transaksi Rp7,5 Triliun

IHSG Sesi I Ditutup Menguat ke 6.064, Transaksi Rp7,5 Triliun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 22,49 poin atau 0,37 persen ke level 6.064 pada perdagangan sesi pertama.

Pada perdagangan Kamis (16/7/2026), volume transaksi mencapai 15,5 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp7,5 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,4 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp10,5 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 339 saham bergerak menguat, 267 emiten melemah dan 359 saham lainnya stagnan.

Secara sektoral, mayoritas mengalami penguatan. Sektor energi naik 0,34persen. Sektor non siklikal naik 0,06 persen.

Sektor siklikal naik 0,13 persen. Sektor keuangan juga naik 0,59 persen. Sektor infrastruktur naik 0,76 persen.

Sektor properti berada di zona hijau dengan penguatan sebesar 1,03 persen. Sektor bahan baku naik 1,39 persen. Sektor transportasi naik 0,25 persen.

Sementara itu sektor industri turun 1,07 persen. Sektor teknologi turun 0,01 persen. Sektor kesehatan naik 0,20 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

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